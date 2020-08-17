Знаменита шведська модель відома своїми відвертими публічними образами, участю у напівоголених зйомках та показах. Ельза Госк не соромиться камери та з власної ініціативи позує для пікантних світлин. Так, вона вкотре поділилася еротичним кадром у леопардовому купальнику.

31-річна Ельза Госк з’явилася у світі моди завдяки бренду Victoria's Secret. Струнку білявку охоче затверджували на щорічні шоу, а світові модельєри прагнули, аби їхню колекцію дівчина представила публіці особисто, інформує 24 канал.

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За зіркою слідкують мільйони модниць по всьому світу, адже вона беззаперечно завоювала статус ікони стилю своїми приголомшливими аутфітами.

Так, на особистій сторінці Ельзи Госк в інстаграмі з'явилося чергове пікантне фото на якому вона позує в леопардовому купальнику. Щоб продемонструвати своє ідеальне тіло та засмагу, модель позувала на білосніжному ліжку з балдахіном.

Загадкова білявка зробила легкий макіяж. Вона підкреслила свою милу зовнішність коричневими тінями на повіках та нюдовою помадою губах.



Ельза Госк демонструє ідеальну фігуру / Instagram / @elsahosk

Нещодавно Ельза Госк вразила своїх фанатів оголеною світлиною на березі моря. Знімок був зроблений в рамках фотосесії для іспанської версії журналу Vogue. На знімку Госк лежала на піску, прикривши груди руками.