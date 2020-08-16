У рожевому бікіні: Кайлі Дженнер продемонструвала сексуальну фігуру на відпочинку – фото
Після святкування свого дня народження американська знаменитість похизувалась новими фото з відпустки.
На офіційному інстаграм-акаунті Кайлі опублікувала кілька фото в рожевому купальнику. Зараз вона проводить час на Багамських островах Теркс та Кайкос, що розташовані в Атлантичному океані.
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Засновниця успішної компанії Kylie Cosmetics продовжила святкування свого 23-річчя на Багамах. Кайлі Дженнер позувала на тлі стіни шикарного особняка, де також помітний приватний басейн. Дівчина одягнена в крихітний рожевий купальник, що підкреслює сексапільні форми.
Волосся зібране в пучок, та передні пасма звисають, додаючи пікантності образу. Також в руках вона тримає ніжно-червону хустинку, а на нозі помітний срібний ланцюжок.
Кайлі Дженнер на сходах особняка / Instagram / @kyliejenner
Фото знаменитість підписала: "Надто добре, щоб бути реальністю".