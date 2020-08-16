Після святкування свого дня народження американська знаменитість похизувалась новими фото з відпустки.

На офіційному інстаграм-акаунті Кайлі опублікувала кілька фото в рожевому купальнику. Зараз вона проводить час на Багамських островах Теркс та Кайкос, що розташовані в Атлантичному океані.

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Засновниця успішної компанії Kylie Cosmetics продовжила святкування свого 23-річчя на Багамах. Кайлі Дженнер позувала на тлі стіни шикарного особняка, де також помітний приватний басейн. Дівчина одягнена в крихітний рожевий купальник, що підкреслює сексапільні форми.

Волосся зібране в пучок, та передні пасма звисають, додаючи пікантності образу. Також в руках вона тримає ніжно-червону хустинку, а на нозі помітний срібний ланцюжок.



Кайлі Дженнер на сходах особняка / Instagram / @kyliejenner

Фото знаменитість підписала: "Надто добре, щоб бути реальністю".