После празднования своего дня рождения американская знаменитость похвасталась новыми фото из отпуска.

На официальном инстаграм-аккаунте Кайли опубликовала несколько фото в розовом купальнике. Сейчас она проводит время на Багамских островах Теркс и Кайкос, расположенных в Атлантическом океане.

К теме В леопардовом боди: сексапильная Кайли Дженнер снялась в клипе Cardi B – эротическое видео 18+

Основательница успешной компании Kylie Cosmetics продолжила празднование своего 23-летия на Багамах. Кайли Дженнер позировала на фоне стены шикарного особняка, где также заметен частный бассейн. Девушка одета в крошечный розовый купальник, подчеркивающий сексапильные формы.

Волосы собраны в пучок, и передние пряди свисают, добавляя пикантности образу. Также в руках она держит нежно-красный платочек, а на ноге заметна серебряная цепочка.

Кайли Дженнер на лестнице особняка / Instagram / @kyliejenner

Фото знаменитость подписала: "Слишком хорошо, чтобы быть реальностью".