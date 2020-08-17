Знаменитая шведская модель известна своими откровенными публичными образами, участием в полуобнаженных съемках и показах. Эльза Хоск не стесняется камеры и по собственной инициативе позирует для пикантных фотографий. Так, она в очередной раз поделилась эротическим кадром в леопардовом купальнике.

31-летняя Эльза Хоск появилась в мире моды благодаря бренду Victoria's Secret. Стройную блондинку охотно утверждали на ежегодные шоу, а мировые модельеры стремились, чтобы их коллекцию девушка представила публике лично, информирует 24 канал.

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За звездой следят миллионы модниц по всему миру, так как она беспрекословно завоевала статус иконы стиля своими потрясающими аутфитами.

Так, на личной странице Эльзы Хоск в инстаграме появилось очередное пикантное фото, на котором она позирует в леопардовом купальнике. Чтобы продемонстрировать свое идеальное тело и загар, модель позировала на белоснежной кровати с балдахином.

Загадочная блондинка сделала легкий макияж. Она подчеркнула свою милую внешность коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.



Эльза Хоск демонстрирует идеальную фигуру / Instagram / @elsahosk

Недавно Эльза Хоск поразила своих фанатов обнаженной фотографией на берегу моря. Снимок был сделан в рамках фотосессии для испанской версии журнала Vogue. На снимке Хоск лежала на песке, прикрыв грудь руками.