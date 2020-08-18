Популярная украинская певица Настя Каменских серьезно занимается спортом, придерживается правильного питания, а потому может похвастаться подтянутой фигурой. Исполнительница любит делиться с поклонниками откровенными кадрами, на которых выглядит сексуально.

Настя Каменских восхитила сеть новым кадром опубликованным в инстаграме, на котором предстала полностью обнаженной. На фото певица позирует в поле с охапкой цветов в руках. Такой откровенный кадр не остался без внимания пятимиллионной аудитории.

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Похоже, такое фото пришлось по душе фанатам, ведь фотографию лайкнули уже более сотни тысяч пользователей. Сообщение значительно отличается от предыдущих фото, ведь слишком откровенные кадры Настя Каменских публикует редко.

В заметке украинская исполнительница рассказала подписчикам, почему она разделась и за что она так сильно любит лето.

Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. У меня есть традиция – каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я одна, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений,

– отметила исполнительница.

По ее словам, стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, она чувствует наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом. NK черпает вдохновение, открыв ум и душу, оставив все мысли и слова за пределами поля. Певица слушает только Вселенную и наполняется ею. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает.

"Сегодня решила поделиться с вами необычным для некоторых людей, но таким важным для меня путешествием. Это встреча с внешней и моим внутренним миром, который с каждым днем ​​жизни все интереснее и интереснее изучать. Как же важны для меня такие дни, ведь побывав наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли, и открывается особое озарение", – заявила певица.