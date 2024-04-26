Чи можуть хрестити дитину батьки, які не вінчалися у церкві

Батьки ретельно готуються до хрещення дитини, аби все пройшло за правилами. Часто звертаються за порадами до священників. Адже вони найкраще можуть розказати ту чи іншу інформацію про обряд.

Багатьох матерів та татів цікавить, чи можна хрестити дитину, якщо вони не вінчалися. Відповідь на це питання знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.

До речі Чи вважається відмова від хрещення дитини гріхом: розгорнута відповідь

Чи можуть хрестити дитину не вінчані батьки

Батьки, які не вінчалися у храмі, можуть хрестити дитину. У цьому зовсім не має проблеми. Рішення про церковний шлюб має бути зваженим, а не поспішним. Однак за хрещених батьків варто брати людей, які вінчалися. Адже відтепер вони вважаються духовними наставниками дитини, які мають підштовхувати її на правильний шлях, підказувати та допомагати у складних ситуаціях.

Хто може бути хрещеними батьками