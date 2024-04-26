Чи можуть хрестити дитину батьки, які не вінчалися у церкві
Батьки ретельно готуються до хрещення дитини, аби все пройшло за правилами. Часто звертаються за порадами до священників. Адже вони найкраще можуть розказати ту чи іншу інформацію про обряд.
Багатьох матерів та татів цікавить, чи можна хрестити дитину, якщо вони не вінчалися. Відповідь на це питання знаходьте у матеріалі LifeStyle 24.
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Чи можуть хрестити дитину не вінчані батьки
Батьки, які не вінчалися у храмі, можуть хрестити дитину. У цьому зовсім не має проблеми. Рішення про церковний шлюб має бути зваженим, а не поспішним. Однак за хрещених батьків варто брати людей, які вінчалися. Адже відтепер вони вважаються духовними наставниками дитини, які мають підштовхувати її на правильний шлях, підказувати та допомагати у складних ситуаціях.
Хто може бути хрещеними батьками
- Раніше для дитини обирали когось одного: або хрещену матір, або хрещеного батька. Однак зараз правила щодо кількості немає. Зазвичай малюка хрестять двоє людей, але буває, що й більше. У кожному регіоні України свої традиції щодо цього.
- У народі кажуть, що вагітній заборонено бути хрещеною мамою. Однак церква цей міф спростовує. Жінку при надії можна брати за куму, а під час обряду варто просто слідкувати за її самопочуттям.
- Священники також закликають людей не вірити у забобон про те, що хрестити малюка не може неодружений чоловік або незаміжня жінка. Вони не заберуть у дитини щастя, як стверджують прикмети.