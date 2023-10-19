Яблуня – дерево, яке є в кожному саду. Чи можна його обрізати восени, розповідає 24 Канал.

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Чи обрізати яблуню восени

Яблуню не те, що можна, її потрібно обрізати. Це допоможе поліпшити форму дерева, прибрати сухі та хворі гілки, а ще стимулювати її цвітіння та плодоношення вже у наступному сезоні.

Фахівці зазначають, що в умовах українського клімату найкраще обрізати яблуні саме восени. Втім, у жодному разі не варто зволікати з процедурою. Вкрай важливо, щоб місця зрізу встигли загоїтися до перших заморозків.

Детальніше про правила обрізки цього дерева 24 Канал раніше розповідав тут.

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Яблуню можна обрізати восени / фото Unsplash /Timotheus Fröbel