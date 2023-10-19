Яблоня – дерево, которое есть в каждом саду. Можно ли его обрезать осенью, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Какие деревья нельзя обрезать в октябре: опытные садоводы не рекомендуют

Обрезать ли яблоню осенью

Яблоню не то что можно, ее нужно обрезать. Это поможет улучшить форму дерева, убрать сухие и больные ветви, а еще стимулировать цветение и плодоношение уже в следующем сезоне.

Специалисты отмечают, что в условиях украинского климата лучше всего обрезать яблони именно осенью. Впрочем, ни в коем случае не стоит медлить с процедурой. Крайне важно, чтобы места среза успели зажить до первых заморозков.

Подробнее о правилах обрезки этого дерева 24 Канал раньше рассказывал здесь.

Узнайте также Как правильно обрезать вишню осенью, чтобы был хороший урожай

Яблоню можно обрезать осенью / фото Unsplash / Timotheus Fröbel