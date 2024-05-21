У Православній церкві України спростовують цей міф. Жінкам можна ходити до храму під час місячних, адже цей природний процес важливий для організму. Не може бути нечистою людина, яку створив Бог, пише LifeStyle 24.
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Чи може жінка під час місячних хрестити дитину
В Українській греко-католицькій церкві стверджують, що жінка, у якої почалися критичні дні, може йти за хрещену маму. Там додають, що місячні – не перешкоджають відвідуванню богослужіння, це не вважається гріхом. Під час менструації жінка може спокійно займатися духовним розвитком, приходити до церкви, аби знайти допомогу, підтримку або, щоб заспокоїтися.
Кому не можна бути хрещеними батьками
- З давніх-давен нам передалася прикмета, що вагітна не може бути хрещеною матір'ю. Кажуть, що вона притягне у життя дитини біди. Однак у церкві такої заборони немає. Священники кажуть, що з повагою ставляться до жінок, зокрема й тих, що при надії.
- Ще одним міфом вважається, що хрестити дівчинку не може незаміжня жінка, а хлопчика – неодружений чоловік. У народі стверджують, що вони позбавлять дитину щастя, що не є правдою.
- Духовних наставників для малюка потрібно вибирати ретельно. Не варто, щоб за хрещену йшла дівчина, молодша 14 років, та хлопець, якому ще не виповнилося 15. Потрібно обирати більш дорослих людей.