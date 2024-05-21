В Православной церкви Украины опровергают этот миф. Женщинам можно ходить в храм во время месячных, ведь этот естественный процесс важен для организма. Не может быть нечистым человек, которого создал Бог, пишет LifeStyle 24.
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Может ли женщина во время месячных крестить ребенка
В Украинской греко-католической церкви утверждают, что женщина, у которой начались критические дни, может идти за крестную маму. Там добавляют, что месячные – не препятствуют посещению богослужения, это не считается грехом. Во время менструации женщина может спокойно заниматься духовным развитием, приходить в церковь, чтобы найти помощь, поддержку или, чтобы успокоиться.
Кому нельзя быть крестными родителями
- Издавна нам передалась примета, что беременная не может быть крестной матерью. Говорят, что она притянет в жизнь ребенка беды. Однако в церкви такого запрета нет. Священники говорят, что с уважением относятся к женщинам, в том числе и к тем, что в положении.
- Еще одним мифом считается, что крестить девочку не может незамужняя женщина, а мальчика – неженатый мужчина. В народе утверждают, что они лишат ребенка счастья, что не является правдой.
- Духовных наставников для малыша нужно выбирать тщательно. Не стоит, чтобы за крестную шла девушка, младше 14 лет, и парень, которому еще не исполнилось 15. Нужно выбирать более взрослых людей.