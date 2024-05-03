Чи правда, що незаміжній жінці не можна хрестити дівчинку

За хрещених батьків потрібно обирати людей, яким справді довіряєте. Адже вони також будуть супроводжувати дитину на життєвому шляху, допомагати у складних ситуаціях та підказувати, коли похресник чи похресниця розгубляться.

Народні повір'я стверджують, що хрестити дівчинку не може незаміжня. Краще брати за куму жінку у шлюбі, зазначає LifeStyle 24.

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Чи може бути хрещеною незаміжня жінка

Згідно з прикметами, самотня жінка може зашкодити похресниці. Кажуть, що вона забирає у дівчинки щастя та красу. Крім того, погано впливає на її долю. Особливо, якщо жінка ніколи не була у шлюбі та не має дітей.

Однак церква закликає вірян не вірити в забобони. Священники стверджують, що це все міфи, які не мають нічого спільного з християнською вірою. Тож не варто керуватися ними, коли вибираєте для малюка хрещених батьків. Вашою кумою спокійно може стати незаміжня жінка.

Ще декілька міфів про хрещених батьків