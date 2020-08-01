Володарка найбільшого розміру грудей з Полтавщини Міла Кузнєцова проводить свою літню відпустку в Азовському морі на Арабатській стрілці. Жінка опублікувала з відпочинку гарячий знімок, від якого важко відвести погляд.

Модель Міла Кузнєцова не докладає жодних зусиль, аби на неї звертали увагу чоловіки. Жінка, яка стала рекордсменкою України в номінації "Найбільші жіночі натуральні груди України" завжди привертає увагу оточуючих своїми пишними формами. Вона має 13 розмір грудей, а їхній обхват складає 135 см 5 мм.

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Вона смілива та впевнена в собі, не боїться поширювати еротичні знімки та поставати перед камерою у мінімальній кількості одягу. На її особистій сторінці в інстаграмі з’явилося надзвичайно гаряче фото.

На кадрі Міла постала в рожевому купальнику на зав’язках, який підкреслює її розкішні форми. Своє біляве волосся вона вклала у легкі локони.

На обличчі зробила макіяж, виділивши повіки чорними стрілками. Образ доповнила сонцезахисними окулярами. Для більш ефектного фото модель додала спецефекти води.

Що відомо про Мілу Кузнєцову

Міла Кузнєцова запам’яталася українському глядачеві своєю участю в шоу "Модель XL" у 2018 році. Раніше жінка працювала помічником адвоката, втім зараз віддає перевагу власному блогу в інстаграмі, де на неї підписано 600 тисяч людей. Жінка є володаркою титулів "Міс світу Королева", "Міс Україна Всесвіт plus size", "Міс топ-модель Всесвіт plus size".