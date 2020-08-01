Обладательница самого большого размера груди с Полтавщины Мила Кузнецова проводит свой летний отпуск в Азовском море на Арабатской стрелке. Женщина опубликовала с отдыха горячий снимок, от которого трудно отвести взгляд.

Модель Мила Кузнецова не предпринимает никаких усилий, чтобы на нее обращали внимание мужчины. Женщина, которая стала рекордсменкой Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь Украины" всегда привлекает внимание окружающих своими пышными формами. Она имеет 13 размер груди, а их охват составляет 135 см 5 мм.

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Она смелая и уверенная в себе, не боится распространять эротические снимки и стоять перед камерой в минимальном количестве одежды. На ее личной странице в инстаграме появилось очень горячее фото.

В кадре Мила появилась в розовом купальнике на завязках, который подчеркивает ее роскошные формы. Свои белокурые волосы она уложила в легкие локоны.

На лице сделала макияж, выделив веки черными стрелками. Образ дополнила солнцезащитными очками. Для более эффектного фото модель добавила спецэффекты воды.

Что известно о Милу Кузнецову

Мила Кузнецова запомнилась украинскому зрителю своим участием в шоу "Модель XL" в 2018 году. Ранее женщина работала помощником адвоката, впрочем сейчас предпочитает собственный блог в инстаграме, где на нее подписано 600 тысяч человек. Женщина является обладательницей титулов "Мисс мира Королева", "Мисс Украина Вселенная plus size", "Мисс топ-модель Вселенная plus size".