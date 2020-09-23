Володарка титулу "Перша віце-міс Всесвіт 2011" 32-річна Олеся Стефанко після народження сина дуже швидко повернулась в ідеальну форму. Модель показала, як виглядає в елегантному синьому купальнику з глибоким декольте.

У серпні 2020 року Олеся Стефанко вперше стала мамою, народивши сина від білоруського підприємця Сергія Алісєєнка. З коханим вона одружилась чотири роки тому і переїхала в розкішний будинок у Маямі. В інстаграм-профілі модель опублікувала провокативне фото з власного пірса на узбережжі, який часто стає локацією для її красивих кадрів.

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Олеся Стефанко постала перед камерою у суцільному купальнику насиченого синього кольору з пікантним глибоким декольте, яке дозволило засвітити чималі груди. Поверх вона одягла прозору чорну накидку зі шлейфом і прихопила сонцезахисні окуляри.

Модель позувала босоніж навшпиньках, вигідно показавши довгі стрункі ніжки. Однак найбільше уваги привертали навіть не підтягнуті ніжки та великі груди, а тендітна талія. Олеся Стефанко народила місяць тому, проте вже може похизуватись формами, які мала перед пологами. Причина її бездоганного вигляду – регулярні тренування та правильне харчування.



Олеся Стефанко в купальнику / Фото Instagram / @olesiastefanko