Обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная 2011" 32-летняя Олеся Стефанко после рождения сына очень быстро вернулась в идеальную форму. Модель показала, как выглядит в элегантном синем купальнике с глубоким декольте.

В августе 2020 года Олеся Стефанко впервые стала мамой, родив сына от белорусского предпринимателя Сергея Алисеенка. Она вышла замуж четыре года назад и переехала в роскошный дом в Майами. В инстаграм-профили модель опубликовала провокационное фото с собственного пирса на побережье, который часто становится локацией для ее красивых кадров.

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Олеся Стефанко появилась перед камерой в сплошном купальнку насыщенного синего цвета с пикантным глубоким декольте, которое позволило засветить большую грудь. Поверх она надела прозрачную черную накидку со шлейфом и прихватила солнцезащитные очки.

Модель позировала босиком на цыпочках, выгодно показав длинные стройные ножки. Однако наибольшее внимание привлекали даже не подтянутые ножки и большая грудь, а хрупкая талия. Олеся Стефанко родила месяц назад, однако уже может похвастаться формами, которые имела перед родами. Причина ее безупречного вида – регулярные тренировки и правильное питание.



Олеся Стефанко в купальнике / Фото Instagram / @olesiastefanko