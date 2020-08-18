10 августа украинская модель Олеся Стефанко родила сына в Майами. Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" после родов очень быстро вернулась в форму. Уже через неделю она демонстрирует фантастическую фигуру в бикини.

Успешная 32-летняя модель после рождения малыша показала общий семейный кадр в инстаграме, а новорожденный сын уже неоднократно появлялся перед камерой. Новоиспеченная мамочка Олеся Стефанко не стесняется позировать не только в откровенных образах, но и в купальниках. В сети она распространила новое фото, сделанное всего через неделю после родов.

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На черно-белом кадре "Мисс Украина Вселенная-2011" предстала в бассейне своего роскошного поместья в Майами. Олеся Стефанко изображена в белом бикини на тонких бретелях и приспущенной легкой рубашке. Бюстгальтер идеально подчеркнул ее большую грудь, а крошечные трусики позволили засветить стройный живот после рождения малыша.

Модель позировала утром на фоне пальм и залива с чашкой в руках. Ее поза помогла выгодно показать стройные ножки и хрупкое тело, над которым звезда работала до последних сроков беременности. Сеть взорвала фотография, ведь пользователи были поражены формами Олеси Стефанко после родов.

Кадр в бикини собрал 16 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. В одном из сообщений знаменитость призналась, что во время грудного вскармливания ее рацион не особо изменился от питания во время беременности. Она потребляет на 400 калорий больше и старается избегать употребления лактозы.