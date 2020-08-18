10 серпня українська модель Олеся Стефанко народила сина в Маямі. Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2011" після пологів надзвичайно швидко повернулась у форму. Вже за тиждень вона демонструє фантастичну фігуру в бікіні.

Успішна 32-річна модель після народження малюка показала спільний сімейний кадр в інстаграмі, а новонароджений син вже неодноразово з'являвся перед камерою. Новоспечена матуся Олеся Стефанко не соромиться позувати не лише у відвертих образах, а й в купальниках. У мережі вона поширили нове фото, зроблене всього за тиждень після пологів.

До теми За три дні після пологів: Міс Україна Всесвіт Олеся Стефанко показала фігуру в купальнику

На чорно-білому кадрі "Міс Україна Всесвіт-2011" постала в басейні свого розкішного маєтку в Маямі. Олеся Стефанко зображена у білому бікіні на тонких бретелях та приспущеній легкій сорочці. Бюстгальтер ідеально підкреслив її великі груди, а крихітні трусики дозволили засвітити стрункий живіт після народженння малюка.

Модель позувала вранці на тлі пальм й затоки з чашкою у руках. Її поза допомогла вигідно показати стрункі ніжки та тендітне тіло, над яким зірка працювала до останніх термінів вагітності. Мережу підірвала світлина, адже користувачі були вражені формами Олесі Стефанко після пологів.

Кадр у бікіні зібрав 16 тисяч лайків та безліч захопливих коментарів. В одному з дописів знаменитість зізналась, що під час грудного вигодовування її раціон не надто змінився від харчування під час вагітності. Вона споживає на 400 калорій більше й намагається уникати вживання лактози.