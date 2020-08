Американський актор і соліст групи Thirty Seconds to Mars підтримав протести у Білорусі. Мітинги по всій країні почались 9 серпня і тривають досі.

Джаред Лето в інстаграм-сторіс виклав кілька фото з мітингів, а саме з жорстоких сутичок між людьми і ОМОНом. Перше фото співак підписав: "Ми з тобою, Білорусь" (We are with you, Belarus) та додав прапор країни.

Джаред Лето підтримав Білорусь / Instagram-Stories / @jaredleto

Зазначимо, під час Революції Гідності в Україні, Джаред Лето озвучив підтримку прямо з сцени церемонії Оскар, де він отримав статуетку. Також пізніше він побував в Україні і відвідав місця в Києві, що були найбільш значущими для Майдану.

Протести в Білорусі: головне

9 серпня через невдоволеність результатами виборів білоруси вийшли на протест. За офіційними даними, перемогу здобув Олександр Лукашенко, однак існують докази, що рейтинг сфальсифікований.

Мітинги тривають 4 дні, за останній налічено більше 6,7 тисяч затриманих, більше 200 поранених і 4 загиблих .

. Серед затриманих та поранених українці, зокрема журналіст з Харкова Мстислав Чернов вже виписаних з лікарні після побиття.

