Американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars поддержал протесты в Беларуси. Митинги по всей стране начались 9 августа и продолжаются до сих пор.

Джаред Лето в инстаграм-сторис выложил несколько фото с митингов, а именно с жестоких стычек между людьми и ОМОНом. Первое фото певец подписал: "Мы с тобой, Беларусь" (We are with you, Belarus) и добавил флаг страны.

Джаред Лето поддержал Беларусь / Instagram-Stories / @jaredleto

Отметим, во время Революции Достоинства в Украине Джаред Лето озвучил поддержку прямо со сцены церемонии Оскар, где он получил статуэтку. Также позже он побывал в Украине и посетил места в Киеве, которые были наиболее значимыми для Майдана.

Протесты в Беларуси: главное

9 августа из-за недовольства результатами выборов белорусы вышли на протест. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, однако существуют доказательства, что рейтинг сфальсифицирован.

Митинги продолжаются 4 дня, за последний насчитано более 6,7 тысяч задержанных, более 200 раненых и 4 погибших.

Среди задержанных и раненых есть украинцы, в частности журналист из Харькова Мстислав Чернов уже выписан из больницы после избиения.

Подробнее о протестах читайте здесь.