Мы с тобой, Беларусь: Джаред Лето отреагировал на протесты
Американский актер и солист группы Thirty Seconds to Mars поддержал протесты в Беларуси. Митинги по всей стране начались 9 августа и продолжаются до сих пор.
Джаред Лето в инстаграм-сторис выложил несколько фото с митингов, а именно с жестоких стычек между людьми и ОМОНом. Первое фото певец подписал: "Мы с тобой, Беларусь" (We are with you, Belarus) и добавил флаг страны.
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Джаред Лето поддержал Беларусь / Instagram-Stories / @jaredleto
Отметим, во время Революции Достоинства в Украине Джаред Лето озвучил поддержку прямо со сцены церемонии Оскар, где он получил статуэтку. Также позже он побывал в Украине и посетил места в Киеве, которые были наиболее значимыми для Майдана.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа из-за недовольства результатами выборов белорусы вышли на протест. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, однако существуют доказательства, что рейтинг сфальсифицирован.
- Митинги продолжаются 4 дня, за последний насчитано более 6,7 тысяч задержанных, более 200 раненых и 4 погибших.
- Среди задержанных и раненых есть украинцы, в частности журналист из Харькова Мстислав Чернов уже выписан из больницы после избиения.