До Гелловіну залишається кілька тижнів, а зараз у розпалі сезон гарбузового лате з прянощами. Це означає, що саме час оновити кольори нашого манікюру на більш осінні відтінки. Шарлотта Найт назвала 5 кольорів, які будуть популярними цього жовтня. Готуйтесь чути компліменти щодо свого манікюру, – каже засновниця Ciaté London.

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Червоне вино

Цей відтінок – оригінальна версія класичного насиченого червоного. Експертка каже: чим насиченіший колір вашої шкіри, тим темніший відтінок ви можете підбирати. Цей колір говорить про стиль та вишуканість.



Кольори манікюру на жовтень / Фото з інстаграму themaniclub

Еспресо

Відтінків кавових нігтів є так само багато, як і видів кави у меню ресторанів. У жовтні нашу увагу має привернути еспресо – люксовий відтінок коричневого, який при меншому світлі здаватиметься чорним. Він зручний, бо підійде до будь-якого образу.



Кольори манікюру на жовтень / Фото з інстаграму Iram Shelton

Крижано-блакитний

Цей колір вже здалеку нагадує нам про наступний холодний сезон. Цей кремовий та пастельний колір матиме чудовий вигляд на світлому й темному відтінку шкіри. До того ж він нагадує про стиль Y2K і не надто яскравий на щодень.



Кольори манікюру на жовтень / Фото з інстаграму buff

Au Naturale

Навіть знаменитості укорочують нігті та обирають найбільш природні відтінки. Тому й жовтень буде сповнений нюдовими, рожевими та кремовими відтінками на нігтях.



Кольори манікюру на жовтень / Фото з інстаграму Iram Shelton

Вишнево-червоний

Цей відтінок – варіант попрощатися з рожевою ерою Барбі. Це спокусливий та привабливий колір, який підійде кожній дівчині. Червоний – один з найпопулярніших кольорів цієї осені як в одязі, так і в манікюрі.



Кольори манікюру на жовтень / Фото з інстаграму themaniclub