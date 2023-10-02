Професійні візажисти стверджують, що цієї осені все розповідає про теплі та привабливі образи, що нагадують лате з гарбузом і прянощами – pumpkin-spice makeup. Це останні тенденції краси, що будуть дуже актуальними в жовтні.

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Новий тренд макіяжу pumpkin-spice makeup

Якщо важко уявити усі ці метафори про макіяж і лате, то уявіть зручний осінній макіяж у темних барвах. Саме кольори відрізнятимуть його від літніх макіяжів у стилі полуниці чи лимона. Гарбуз з прянощами – це коричневі, бронзові та натуральні земляні відтінки.

Коричневі відтінки доповнюють широкий спектр відтінків шкіри та пропонують простий спосіб підкреслити ваш щоденний макіяж. Монохромний вигляд також універсально привабливий і додає завершальний штрих всьому вашому ансамблю,

– каже візажист Мет Вульф.



Тренд на жовтень / Фото з інстаграму Патрік Та

Такий монохромний бронзовий образ вже випробували Ванесса Хадженс, Флоренс П'ю, Джіджі Хадід.



Тренд на жовтень / Фото з інстаграму Патрік Та

Гарбузовий макіяж легко зробити самому. Можна схитрувати та використати бронзер як тіні для повік. Це додасть очам тепла і глибини. Щоб додати сяйва, нанесіть хайлайтер на очі та щоки. Доповніть образ коричневим олівцем для губ у поєднанні з прозорим блиском.



Тренд на жовтень / Фото з інстаграму Патрік Та