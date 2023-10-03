До Хэллоуина остается несколько недель, а сейчас в разгар сезон тыквенного латте с пряностями. Это означает, что самое время обновить цвет нашего маникюра на более осенние оттенки. Шарлотта Найт назвала 5 цветов, которые будут популярны в этом октябре. Готовьтесь слышать комплименты по своему маникюру, – говорит основательница Ciaté London.
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Красное вино
Этот оттенок – оригинальная версия классического насыщенного красного. Эксперт говорит: чем насыщеннее цвет вашей кожи, тем темнее оттенок вы можете подбирать. Этот цвет говорит о стиле и изысканности.
Цвет маникюра на октябрь / Фото с инстаграма themaniclub
Эспрессо
Оттенков кофейных ногтей так же много, как и видов кофе в меню ресторанов. В октябре наше внимание должно привлечь эспрессо – люксовый оттенок коричневого, который при меньшем свете покажется черным. Он удобен, потому что подойдет к любому образу.
Цвет маникюра на октябрь / Фото с инстаграма Iram Shelton
Ледяно-голубой
Этот цвет уже издалека напоминает нам о следующем холодном сезоне. Этот кремовый и пастельный цвет будет прекрасно выглядеть на светлом и темном оттенке кожи. К тому же он напоминает о стиле Y2K и не слишком яркий на каждый день.
Цвет маникюра на октябрь / Фото с инстаграма buff
Au Naturale
Даже знаменитости укорачивают ногти и выбирают наиболее естественные оттенки. Потому и октябрь будет полон чудесными, розовыми и кремовыми оттенками на ногтях.
Цвет маникюра на октябрь / Фото с инстаграма Iram Shelton
Вишнево-красный
Этот оттенок – вариант попрощаться с розовой эрой Барби. Это соблазнительный и обаятельный цвет, который подойдет каждой девушке. Красный – один из самых популярных цветов этой осенью как в одежде, так и в маникюре.
Цвет маникюра на октябрь / Фото с инстаграма themaniclub