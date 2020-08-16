Дружина відомого артиста Віктора Павліка та мати його покійного сина Павла Лариса Созаєва емоційно звернулася до нинішньої обраниці співака Катерини Реп'яхової. Жінка зізналася, що Павло терпіти не міг Катю і її співчуття зовсім не потрібні.

Емоційний допис на фейсбук-сторінці Лариси з'явився після того, як Катя опублікувала декілька інстаграм-сторіс, де поставши у чорному одязі говорила про смерть Павла та поведінку самого музиканта. Згодом Лариса видалила допис, проте до того він встиг розлетітися мережею.

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Лариса Созаєва звернулася до молодої обраниці свого ексчоловіка після таких слів Катерини Реп'яхової: "Ми повинні ще комусь доводити, що нам дійсно погано, що Віктору погано. Тобто він повинен поводитися себе так, щоб хтось не подумав "А раптом йому не погано". Розумієте, в чому абсурд?".

Мати покійного Павла, який тиждень тому помер від раку, не змогла стримати емоцій. Вона пощирила публікаціюю, у якій висловила свою думку щодо дій Катерини.

Я тобі дозволяю прямо зараз офіційно радіти і веселитися, бо до мого горя ти не маєш жодного стосунку. Паша тебе терпіти не міг! Знімай чорний одяг і живи так, як ти жила весь цей час! Не ганьбися!

– написала Лариса.

Проте через деякий час Созаєва видалила допис, а натомість написала слова вдячності шанувальникам і попросила, щоб вони припинили засуджувати Віктора.

"Паша дуже любив свого батька, злився, переживав і пробачав. А старший син Олександр і Христина – вони його діти – продовжують любити і підтримувати. Найголовніше для Віктора – самореалізація, робота і допомога своїм дітям! Ось чому йому потрібно працювати. Про це ми більше не будемо говорити. Дякую, мої дорогі, за розуміння!", – написала Лариса.

Що відомо про смерть Павла Павліка

У жовтні 2018 року стало відомо про діагноз Павла Павліка. Хлопець відчайдушно боровся із саркомою хребців протягом двох років. За цей час він пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, проет це не допомогло йому впоратися з хворобою. Останні дні свого життя він провів у хоспісі, де і помер 7 серпня.

Похорон 21-річного Павла відбувся в неділю, 9 серпня. Церемонія прощання відбулася у найближчому колі. Після смерті сина Віктор Павлік неодноразово ділився зворушливими фото та відео в мережі.