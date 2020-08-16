Жена известного артиста Виктора Павлика и мать его покойного сына Павла Лариса Созаева эмоционально обратилась к нынешней избраннице певца Екатерине Репьяховой. Женщина призналась, что Павел терпеть не мог Катю и ее сочувствие совсем не нужно.

Эмоциональное сообщение на фейсбук-странице Ларисы появилось после того, как Катя опубликовала несколько инстаграм-сторис, где в черной одежде говорила о смерти Павла и поведении самого музыканта. Впоследствии Лариса удалила сообщение, однако до этого оно успело разлететься по сети.

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Лариса Созаева обратилась к молодой избраннице своего бывшего мужа после таких слов Екатерины Репьяховой: "Мы должны еще кому-то доказывать, что нам действительно плохо, что Виктору плохо. То есть он должен вести себя так, чтобы кто-то не подумал "А вдруг ему не плохо". Понимаете, в чем абсурд?".

Мать покойного Павла, который неделю назад умер от рака, не смогла сдержать эмоций. Она распространила публикацию, в которой выразила свое мнение относительно действий Екатерины.

Я тебе разрешаю прямо сейчас официально радоваться и веселиться, потому что к моему горю ты не имеешь никакого отношения. Паша тебя терпеть не мог! Снимай черную одежду и живи так, как ты жила все это время! Не позорься!

– написала Лариса.

Однако через некоторое время Созаева удалила сообщение, а взамен написала слова благодарности поклонникам и попросила, чтобы они прекратили осуждать Виктора.

"Паша очень любил своего отца, злился, переживал и прощал. А старший сын Александр и Кристина – они его дети – продолжают любить и поддерживать. Самое главное для Виктора – самореализация, работа и помощь своим детям, вот почему ему нужно работать. Об этом мы больше не будем говорить. Спасибо, мои дорогие, за понимание!", – написала Лариса.

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года стало известно о диагнозе Павла Павлика. Парень отчаянно боролся с саркомой позвонков в течение двух лет. За это время он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но это не помогло ему справиться с болезнью. Последние дни своей жизни он провел в хосписе, где и умер 7 августа.

Похороны 21-летнего Павла состоялись в воскресенье, 9 августа. Церемония прощания прошла в ближайшем кругу. После смерти сына Виктор Павлик неоднократно делился трогательными фото и видео в сети.