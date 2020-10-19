Американська зірка Йоланда Хадід, яка є мамою моделей Джіджі та Белли Хадід, зачарувала мережу новим кадром. Жінка опублікувала фото ручки своєї внучки та зізналась, що зараз щасливіша за усіх на світі.

Хоч сама Джіджі Хадід нічого більше не публікує після пологів, оскільки ще з періоду вагітності не особливо афішувала своє самопочуття і стан здоров'я, але за неї це вирішила зробити її мама Йоланда. Новоспечена бабуся залишила в інстаграмі кадр, на якому за її руку тримаються руки внучки. Дівчинка одягнена у красивий білий светрик з принтом ведмедика.

До слова Вперше після викидня дружини Джон Ледженд написав публічний лист: Ми ніколи не здамося

Моє серце виробляє стільки любові і радості від цієї маленької дівчинки, бо вона ангел, посланий нам зверху... Спасибі, мамо і тату, за те, що зробили мене бабусею, я люблю кожну хвилину цього моменту!

– поділилася емоціями 56-річна Йоланда.



Внучка Йоланди Хадід / Instagram / @yolanda.hadid

Варто додати, що 24 вересня на інстаграм-сторінках Джіджі Хадід та Зейна Маліка з'явились схожі чорно-білі фотографії з рукою малюка. Після цього модель публікувала лише знімки привітань та подарунків від зірок, зокрема, від Донателли Версаче.