Днями відома супермодель Джіджі Хадід вперше стала мамою. Зірка народила доньку від ексучасника гурту One Direction Зейна Маліка та одразу ж оприлюднила перше фото крихітки. У мережі вона похизувалась подарунками від Донателли Версаче та Тейлор Свіфт.

Перші пологи 25-річної Джіджі Хадід стали однією з найочікуваніших подій в модельній індустрії. В інстаграм-сторіc новоспечена матуся довела, що не лише їхня сім'я чекала на появу дівчинки на світ, а й зірки зі світовим ім'ям. Так, подарунки для доньки моделі підготували співачка Тейлор Свіфт та очільниця модного дому Versace Донателла Версаче.

Важливо Джіджі Хадід та Зейн Малік вперше стали батьками: фото

Артистка подарувала атласну ковдру ніжно-рожевого кольору ручної роботи, а модельєрка – костюм білого кольору з довгими рукавами з логотипом Versace. Джіджі Хадід публічно подякувала знаменитим друзям, які зворушливо привітали її з пологами та народженням доньки.

Модель сфотографувала дівчинку в дитячому ліжечку на різнобарвній постелі. У кадрі вона показала лише маленьку ручку крихітки, адже наразі тримає в таємниці від преси як ім'я, так і обличчя доньки.

"Від тітки Донателли Версаче. Тітка Тейлор Свіфт пошила це", – прокоментувала подарунки Джіджі Хадід.



Новонароджена донька Джіджі Хадід / Фото Instagram Stories / @gigihadid

Нагадаємо, раніше інсайдери розповіли, що відчувають новоспечені батьки Джіджі Хадід та Зейн Малік у перші дні життя доньки. Модель безмежно щаслива, а зірковий татко заявив, що назавжди змінився і ніколи не розчарує ні крихітку, ні кохану. Зараз пара живе у Ньою-Йорку в одній квартирі з мамою Джіджі Йоландою Хадід, яка допомагає парі з вихованням онуки.