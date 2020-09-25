Американська модель Джіджі Хадід та її коханий, британський співак, колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік вперше стали батьками. У пари народилася донька. Тепер інсайдери розповіли, що переживають закохані у ці особливі дні.

Про щасливу подію у зірковій сім'ї стало відомо вчора, 24 вересня. Тоді пара опублікувала на особистих сторінках в інстаграмі зворушливі фото зі своєю крихіткою. Тепер інсайдер розповів, де відбувалися пологи та як почуваються батьки. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

До теми Джіджі Хадід та Зейн Малік вперше стали батьками: фото

Донька Джіджі та Зейна народилася на вихідних. Джерело розповіло, що ця визначна подія у житті закоханих відбулася в Нью-Йорку.

"Джіджі ширяє від щастя і не може повірити в те, що вони створили ангела. Вона сповнена любові і переживає багато емоцій, коли тримає дитину на руках. Зейн також не стримував емоцій, коли народилася їхня донечка. Він сказав, що назавжди змінився і ніколи не розчарує ні крихітку, ні Джіджі. Він хоче бути найкращим татом і дуже схвильований", – розповів інсайдер.

За словами джерела, Хадід зараз перебуває в оточенні рідних, які всіляко їй допомагають. Мама моделі всю ніч пробула з внучкою, коли та народилася. Вона планує пожити деякий час у доньки, щоб допомогти їй з малюком, а потім всі прагнуть повернутися у свій заміський будинок.

Що відомо про стосунки Джіджі Хадід та Зейна Маліка?

Романтична історія кохання знаменитостей розпочалася 2015 року. Відтоді Джіджі та Зейна називали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Проте після численних сварок закохані вирішили розійтися. Це сталося 2018 року. Та вже в День закоханих цьогоріч Хадід розсекретила примирення із Зейном Маліком. Офіційно вони не одружені. Нині новоспечені батьки тримають особисте життя подалі від сторонніх очей.