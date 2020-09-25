Американская модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, британский певец, бывший участник группы One Direction Зейн Малик впервые стали родителями. У пары родилась дочка. Теперь инсайдеры рассказали, что переживают влюбленные в эти необыкновенные дни.

О счастливом событии в звездной семье стало известно вчера, 24 сентября. Тогда пара опубликовала на личных страницах в инстаграме трогательные фото со своей крохой. Теперь инсайдер рассказал, где проходили роды и как чувствуют себя родители. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

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Дочь Джиджи и Зейна родилась на выходных. Источник рассказал, что это замечательное событие в жизни влюбленных произошло в Нью-Йорке.

"Джиджи парит от счастья и не может поверить в то, что они создали ангела. Она полна любви и переживает много эмоций, когда держит ребенка на руках. Зейн также не сдерживал эмоций, когда родилась их дочь. Он сказал, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни малютку, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим папой и очень взволнован", – рассказал инсайдер.

По словам источника, Хадид сейчас находится в окружении родных, которые всячески ей помогают. Мама модели всю ночь пробыла с внучкой, когда та родилась. Она планирует пожить некоторое время у дочки, чтобы помочь ей с малышом, а потом все хотят вернуться в свой загородный дом.

Что известно об отношениях Джиджи Хадид и Зейна Малика?

Романтическая история любви знаменитостей началась в 2015 году. С тех пор Джиджи и Зейна называли одной из самых красивых пар Голливуда. Однако после многочисленных ссор влюбленные решили разойтись. Это произошло в 2018 году. Но уже в День влюбленных в этом году Хадид рассекретила примирение с Зейном Маликом. Официально они не женаты. Сейчас новоиспеченные родители держат личную жизнь подальше от посторонних глаз.