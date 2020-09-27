На днях известная супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Звезда родила дочь от экс-участника группы One Direction Зейна Малика и сразу же обнародовала первое фото крохи. В сети она похвасталась подарками от Донателлы Версаче и Тейлор Свифт.

Первые роды 25-летней Джиджи Хадид стали одним из самых ожидаемых событий в модельной индустрии. В инстаграм-сторис новоиспеченная мамочка показала, что не только их семья ждала появления девочки на свет, но и звезды с мировым именем. Так, подарки для дочери модели подготовили певица Тейлор Свифт и глава модного дома Versace Донателла Версаче.

Важно Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: фото

Артистка подарила атласное одеяло нежно-розового цвета ручной работы, а модельер – костюм белого цвета с длинными рукавами с логотипом Versace. Джиджи Хадид публично поблагодарила знаменитых друзей, которые трогательно поздравили ее с родами и рождением дочери.

Модель сфотографировала девочку в детской кроватке на разноцветной постели. В кадре она показала лишь маленькую ручку крохи, ведь пока держит в тайне от прессы как имя, так и лицо дочери.

"От тети Донателлы Версаче. Тетя Тейлор Свифт сшила это", – прокомментировала подарки Джиджи Хадид.



Новорожденная дочь Джиджи Хадид / Фото Instagram Stories / @gigihadid

Напомним, ранее инсайдеры рассказали, что испытывают новоиспеченные родители Джиджи Хадид и Зейн Малик в первые дни жизни дочки. Модель безгранично счастлива, а звездный папочка заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни малютку, ни любимую. Сейчас пара живет в Нью-Йорке в одной квартире с мамой Джиджи Йоландой Хадид, которая помогает паре с воспитанием внучки.