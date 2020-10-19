Американская звезда Йоланда Хадид, которая является мамой моделей Джиджи и Беллы Хадид, очаровала Сеть новым кадром. Женщина опубликовала фото ручки своей внучки и призналась, что сейчас счастливее всех на свете.

Хоть сама Джиджи Хадид ничего больше не публикует после родов, поскольку еще с периода беременности не особо афишировала свое самочувствие и состояние здоровья, но за нее это решила сделать ее мама Йоланда. Новоиспеченная бабушка оставила в Инстаграме кадр, на котором за ее руку держатся руки внучки. Девочка одета в красивый белый свитерок с принтом мишки.

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Мое сердце производит столько любви и радости от этой маленькой девочки, ибо она ангел, посланный нам сверху... Спасибо, мама и папа, за то, что сделали меня бабушкой, я люблю каждую минуту этого момента!

– поделилась эмоциями 56-летняя Йоланда.

Внучка Йоланды Хадид / Instagram / @yolanda.hadid

Стоит добавить, что 24 сентября на инстаграм-страницах Джиджи Хадид и Зейна Малика появились похожие черно-белые фотографии с рукой малыша. После этого модель публиковала только снимки поздравлений и подарков от звезд, в частности, от Донателлы Версаче.