31-річна південноафриканська модель Кендіс Сванепул вже давно не дефілює подіумами Victoria's Secret через скандальну політику бренду і карантин. Втім, це не заважає красуні-моделі хизуватись розкішними стрункими формами після народження двох дітей.

Зіркова матуся 4-річного сина Анака та 2-річного Аріеля знає, як швидко та впевнено повернутись до струнких форм після пологів. Щоразу після народження дитини жінка швидко надолужувала втрачене, до сьогодні підтримуючи тонус м'язів. Мотивацією для цього їй слугує і власний бренд купальників Tropic of C, речі якого вона завжди рекламує на собі.

До слова У синьому купальнику: Емілі Ратажковскі завела мережу пікантним фото



Кендіс Сванепул на сайті бренду купальників Tropic of C / Скріншот

Цього разу жінка знялась в еротичній домашній фотосесії, одягнувши на себе лише вільну оливкову сорочку, яка спадала з її плечей. Свої груди вона ніжно прикривала рукою, а інтимні зони залишала закритими завдяки сорочці або тигрових трусиків. Її волосся було розпущеним, а на обличчі було мінімум макіяжу. Зйомка відбулась посеред густого зеленого саду. Автором знімків став фотограф і друг моделі Едуардо Брейвін.

На фотографіях Кендіс продемонструвала стрункі форми тіла, яким може позаздрити кожна жінка.

"Солона", – лаконічно підписала фото Сванепул.



Кендіс Сванепул в еротичній фотосесії / Instagram / @angelcandices



Кендіс Сванепул в еротичній фотосесії / Instagram / @angelcandices



Кендіс Сванепул в еротичній фотосесії / Instagram / @angelcandices