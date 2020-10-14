Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі невпинно розбурхує уяву шанувальників еротичними світлинами. Вона похизувалася бездоганною фігурою у звабливому купальнику.

29-річна модель вкотре стала обличчям рекламної кампанії нової колекції власного бренду білизни Inamorata. На сторінці бренду в інстаграмі з'явилося нове фото, де вона зображена у крихітному бікіні.

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Емілі Ратажковскі вкотре показала, що є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться публікувати сексуальні кадри в мережі та показувати оголене тіло багатомільйонній аудиторії шанувальників. Знаменитість невпинно заводить публіку кожною публікацією.

На останньому фото, яке можна побачити у профілі бренду, Ратажковскі позує у стильному купальнику красивого синього кольору. Таке вбрання підкреслило її бюст та ледь прикрило інтимні зони. Спокусливий пляжний look зірка доповнила оригінальними сережками. Волосся вона забрала на одну сторону та підняла рукою вверх. А на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках і з чорними стрілками на повіках.



Емілі Ратажковскі у синьому купальнику / Instagram / @inamoratawoman