Американская актриса и модель Эмили Ратаковски постоянно будоражит воображение поклонников эротическими фотографиями. Она похвасталась безупречной фигурой в обольстительном купальнике.

29-летняя модель снова стала лицом рекламной кампании новой коллекции собственного бренда белья Inamorata. На странице бренда в инстаграме появилось новое фото, где она изображена в крошечном бикини.

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Эмили Ратаковски в очередной раз показала, что является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется публиковать сексуальные кадры в сети и показывать обнаженное тело многомиллионной аудитории поклонников. Знаменитость постоянно заводит публику каждой публикацией.

На последнем фото, которое можно увидеть в профиле бренда, Эмили Ратаковски позирует в стильном купальнике красивого синего цвета. Такой наряд подчеркнул ее бюст и едва прикрыл интимные зоны. Соблазнительный пляжный look звезда дополнила оригинальными серьгами. Волосы она забрала на одну сторону и подняла рукой вверх. А на лице сделала макияж в коричневых оттенках и с черными стрелками на веках.



Эмили Ратаковски в синем купальнике / Instagram / @inamoratawoman