Успешная американская модель Белла Хадид недавно отпраздновала день рождения на берегу океана. Впрочем, звезда не прекращает публиковать провокационные фото в купальнике.

Белла Хадид по случаю своего 24-го дня рождения устроила большой праздник на берегу океана. Вместе с тем успешная американская модель публикует фото с откровенных фотосессий в купальниках на своей странице в инстаграм.

Горячо! Белла Хадид засветила грудь в откровенном топе: сексуальные фото

Популярная модель позировала прямо в океане на фоне неба. Именно поэтому стройное тело Беллы эротично блестело от капель воды. Она уверенно смотрела в объектив и похвасталась безупречной фигурой в разных позах.

Для соблазнительного образа она надела откровенный розово-оранжевый купальник. Он выгодно и эротично подчеркивал ягодицы Беллы Хадид и едва прикрывал ее упругую грудь.

Модель дополнила пикантный look большим количеством золотистых браслетов и тонких цепочек, которые висели на шее и талии. Мокрые волосы Белла забрала назад. Образ завершали небольшие розовые очки и серьги-кольца. Горячие фотографии американской модели произвели настоящий фурор в сети, ведь только за сутки набрали почти два миллиона предпочтений.

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