Успішна американська модель Белла Хадід нещодавно відсвяткувала день народження на березі океану. Втім, зірка не припиняє публікувати провокативні фото в купальнику.

Белла Хадід з нагоди свого 24-го дня народження влаштувала велике свято на березі океану. Разом з тим, успішна американська модель публікує фото з відвертих фотосесій в купальниках на своїй сторінці в інстаграмі.

Гаряче! Белла Хадід засвітила груди у відвертому топі: сексуальні фото

Популярна модель позувала прямо в океані на тлі неба. Саме тому струнке тіло Белли еротично виблискувало від крапель води. Вона впевнено дивилась в об'єктив та похизувалась бездоганною фігурою в різних позах.

Для спокусливого образу вона вдягнула відвертий рожево-помаренчевий купальник. Він вигідно та еротично підкреслював сідниці Белли Хадід та ледь прикривав її пружні груди.

Модель доповнила пікантний look великою кількістю золотистих браслетів та тонких ланцюжків, які висіли на шиї й талії. Мокре волосся Белла забрала назад. Образ завершували невеликі рожеві окуляри і сережки-кільця. Гарячі світлини американської моделі спричинили справжній фурор в мережі, адже тільки за добу набрали майже два мільйони вподобань.

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