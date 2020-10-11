Днями американська модель Белла Хадід відсвяткувала 24-річчя. Разом з друзями вона влаштувала гучну вечірку на узбережжі океану та обрала для святкування відвертий образ. Зірка похизувалась грудьми в пікантному топі.

Приватним літаком Белла Хадід з друзями відправилась на курорт, аби відсвяткувати 24-річчя. Хоч зірка й не любить гучних вечірок до дня народження, однак новий рік свого життя відзначила з розмахом. Для моделі близькі підготували фотозону з кульками, апетитний торт з фруктами і свічками та розкішний стіл. Кадри зірка опублікувала в інстаграм-профілі.

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Для вечірки Белла Хадід обрала досить відвертий образ. Вона позувала в смугастому топі з блискітками і екстремально глибоким декольте, який поєднала з чорними штанами з епатажними прозорими вставками. Під топ модель не стала одягати бюстгальтер, тому її груди виглядали дуже апетитно, а численні золоті ланцюжки на шиї привертали увагу до сексуального декольте.

Белла Хадід зробила хвилясту укладку та нанесла ледь помітний макіяж зі сріблястими тінями. З аксесуарів зірка обрала й масивні сережки, багато браслетів, каблучок та навіть ланцюжок на талію, який фантастично підкреслював тендітність і стрункість.



Белла Хадід у відвертому топі / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадід у відвертому топі / Фото Instagram / @bellahadid