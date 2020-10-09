Американська модель Белла Хадід святкує день народження. Сьогодні, 9 жовтня, їй виповнюється 24 роки. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підготували для вас добірку найспекотніших світлин, де знаменитість постає у відвертих образах.

Белла Хадід без сумнівів є однією з найуспішніших моделей сучасності. Вона не соромиться позувати у відвертих фотосесіях, демонструвати оголені принади багатомільйонній аудиторії. На її особистій сторінці в інстаграмі часто з'являються пікантні світлини, які розбурхують уяву прихильників.

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Всесвітньо відомі бренди мріють, щоб саме Белла презентувала їхні нові колекції на подіумах. Вона не боїться різноманітних творчих експериментів, навіть якщо для їх втілення необіхідно повністю оголитися. Хадід є не лише однією з найуспішніших, а й навідвертіших дівчат у модельному світі.

Зірка точно знає, як вразити публікою ефектною появою і вигідно підкрестили апетитні форми. У свої 24 роки вона досягла неймовірних результатів у кар'єрі і не збирається зупинятися. Якими виходами та екстравагантними фотосесіями модель заводила публіку і де показувала свою сексуальність – дивіться у добірці гарячих світлин.