29-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі презентувала нову колекцію модного бренду Nasty Gal. Зірка позувала у відвертій шовковій мінісукні, яка підкреслила її бездоганну фігуру.

На особистій сторінці в інстаграмі Емілі Ратажковскі опублікувала нове пікантне фото. Вбрана в сукню з нової колекції американського бренду Nasty Gal, модель позувала у розкішній ванній кімнаті зі склянами стінами.

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Знаменитість одягла шовкову мінісукню небесно-блакитного кольору. Звабливий одяг тримався лише на одній тонкій бретелі, оголюючи тендітні плечі. Сексуальності образу додало те, що для зйомки Емілі Ратажковскі не стала одягати бюстгальтер, ледь не засвітивши груди на камеру.

Ніжну сукню модель доповнила масивними білими кросівками. Завдяки вдалій позі вона ефектно показала ідеальні стрункі ніжки та похизувалась пружними сідницями. Look зірка довершила сережками кольору фуксія та вишуканим макіяжем. Волосся Емілі Ратажковскі залишила розпущеним без укладки.



Емілі Ратажковскі у шовковій сукні / Фото Instagram / @emrata