Співачка лише нещодавно повернулась до Києва з сонячної Туреччини, де відпочивала з коханим Потапом. З собою Настя Каменських прихопила чимало вишуканих образів, один з яких представила досить еротично. Під блакитний шовковий костюм вона не стала одягати білизну.

В інстаграм-профілі Настя Каменських опублікувала нові фото, зроблені на території розкішного маєтку, який орендувало подружжя під час відпустки в Туреччині. Біля басейну зірка постала у ніжному образі.

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Артистка приміряла шовковий костюм небесно-блакитного кольору в білизняному стилі. Вбрання складалось з сорочки-оверсайз на ґудзиках та широких штанів з кишенями. У ньому Настя Каменських виглядала дуже вишукано і жіночно, доповнивши look білими капцями.

Співачка подбала не лише про одяг для зйомки, а й про макіяж. Вона нафарбувалась, виділивши очі синіми стрілками і тінями з блискітками, а губи – нюдовою помадою. Каменських зробила й хвилясту укладку з мокрим ефектом. Однак родзинкою образу став не ідеальний костюм, і навіть не вечірній макіяж.

Настя Каменських для зйомки не стала одягати білизну. На одному з фото вона розстебнула сорочку і показала глибоке декольте. Без бюстгальтера груди зірки виглядали дуже еротично і спокусливо.



Настя Каменських засвітила груди / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських у шовковому костюмі / Фото Instagram / @kamenskux