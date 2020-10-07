В шелковом костюме на голое тело: Настя Каменских поразила откровенным образом – пикантные фото
Певица лишь недавно вернулась в Киев из солнечной Турции, где отдыхала с любимым Потапом. С собой Настя Каменских прихватила немало изысканных образов, один из которых представила довольно эротично. Под голубой шелковый костюм она не стала надевать белье.
В инстаграм-профиле Настя Каменских опубликовала новые фото, сделанные на территории роскошного поместья, которое арендовали супруги во время отпуска в Турции. У бассейна звезда предстала в нежном образе.
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Артистка примерила шелковый костюм небесно-голубого цвета в бельевом стиле. Наряд состоял из рубашки-оверсайз на пуговицах и широких брюк с карманами. В нем Настя Каменских выглядела очень изысканно и женственно, дополнив look белыми тапочками.
Певица позаботилась не только об одежде для съемки, но и о макияже. Она накрасилась, выделив глаза синими стрелками и тенями с блестками, а губы – нюдовой помадой. Каменских сделала и волнистую укладку с мокрым эффектом. Однако изюминкой образа стал не идеальный костюм, и даже не вечерний макияж.
Настя Каменских для съемки не стала надевать белье. На одном из фото она расстегнула рубашку и показала глубокое декольте. Без бюстгальтера грудь звезды выглядела очень эротично и соблазнительно.
Настя Каменских засветила грудь / Фото Instagram / @kamenskux
Настя Каменских в шелковом костюме / Фото Instagram / @kamenskux