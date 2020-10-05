Популярная украинская певица Настя Каменских сейчас находится с Потапом на отдыхе в Турции. Звезда не прекращает соблазнять сеть новыми фотографиями в купальнике.

Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, на отдыхе в Турции не устает делать откровенные и эротические фотосессии. Вероятно, фотографом становится ее муж Потап. Популярная певица опубликовала новые фотографии на личной странице в инстаграме.

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Настя Каменских предстала перед объективом на террасе. Певица позировала в светлом купальнике с тигровым принтом, который она надевала и раньше. Звезда похвасталась безупречной фигурой и выгодно показала загорелые бедра.

Артистка эротично и уверенно смотрела в камеру, добавляя образу перчинки. Она стояла с мокрыми волосами, которые спадали ей на спину. Также Настя была совсем без макияжа, поэтому показала натуральную красоту, которой никогда не стеснялась.

Каждая женщина – дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная,

– подписала фотографию Настя Каменских.

Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Отметим, что каждое откровенное фото певицы вызывает большое внимание в сети. Некоторым подписчикам не нравится такие фотографии Каменских: "Замужняя женщина, ежедневно показывает себя полуголой. Нечем заняться?", "Вы мне очень нравитесь, но почему вы голая на фото?", "Фото, скажу честно, не очень". Но есть и такие, кому нравится такая Настя Каменских: "Красавица", "У вас очень красивая фигура", "Шикарная".