Супружество Бабкиных всегда отличалось откровенностью среди звезд украинского шоу-биза. Они не стесняются раздеваться на камеру и танцевать откровенные танцы на глазах у детей. Жена музыканта Снежана засветила ягодицы перед почти 200-тысячной аудиторией.

В инстаграм-профиле жена музыканта Сергея Бабкина опубликовала курьезное видео, снятое мужем. Актриса появилась в ролике в домашнем образе – коротких шортах с принтом авокадо и черной майке. Без косметики и с пучком на голове она шокировала любимого откровенным танцем.

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Так, Снежана Бабкина после разговора с дочкой проходила мимо мужа, который в этот момент снимал дочь и жену. Как пояснила артистка, она хотела развеселить певца и поэтому неожиданно для него потрясла ягодицами в кадре. Тверк она станцевала, задрав короткие шорты. Возлюбленная Сергея Бабкина засветила не только аппетитные ягодицы, но и татуировки на бедрах.

"Мне по-воскресному встряхнулось. Хотела мужа рассмешить. И чтобы вам сейчас не заснуть, решила в инстаграм залить", – написала Снежана Бабкина.

Выходка актрисы рассмешила мужа, а вот дочку не на шутку удивила. Веселина, увлеченно сидевшая в телефоне, обернулась на маму и была шокирована ее танцем. Пользователи отметили, что именно из-за реакции девочки просматривали видео несколько раз подряд.

Ролик посмотрели почти 60 тысяч раз, а несмотря на прогнозы Снежаны Бабкиной, критики было мало. Поклонники писали, что знаменитость зарядила их позитивом своим дерзким танцем: "Спасибо, Снежана. Вы сделали мой день", "Настроение на весь", "Вы сплошной позитив", "Лицо Веселины в этот момент – отдельный кайф".