Подружжя Бабкіних завжди вирізнялось відвертістю серед зірок українського шоу-бізу. Вони не соромляться роздягатися на камеру та танцювати відверті танці на очах в дітей. Дружина музиканта Сніжана засвітила сідниці перед майже 200-тисячною аудиторією.

В інстаграм-профілі дружина музиканта Сергія Бабкіна опублікувала курйозне відео, зняте чоловіком. Акторка з'явилась у ролику в домашньому образі – коротких шортах з принтом авокадо і чорній майці. Без косметики і з пучком на голові вона шокувала коханого відвертим танцем.

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Так, Сніжана Бабкіна після розмови з донькою проходила повз чоловіка, який у цей момент знімав доньку і дружину. Як пояснила артистка, вона хотіла розвеселити співака і тому несподівано для нього потрясла сідницями в кадрі. Тверк вона станцювала, задерши короткі шорти. Кохана Сергія Бабкіна засвітила не лише апетитні сідниці, а й татуювання на стегнах.

"Мені по-недільному струснулось. Хотіла чоловіка розсмішити. І щоб вам зараз не заснути, вирішила в інстаграм залити", – написала Сніжана Бабкіна.

Витівка акторки розсмішила чоловіка, а от доньку не на жарт здивувала. Веселина, яка захоплено сиділа в телефоні, обернулась на маму і була шокована її танцем. Користувачі зазначили, що саме через реакцію дівчинки переглядали відео кілька разів поспіль.

Ролик переглянули майже 60 тисяч разів, а попри прогнози Сніжани Бабкіної, критики було мало. Прихильники писали, що знаменитість зарядила їх позитивом своїм зухвалим танцем: "Дякую, Сніжано. Ви зробили мій день", "Настрій на весь", "Ви суцільний позитив", "Обличчя Веселини в цей момент – окремий кайф".