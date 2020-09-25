Подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних – чи не найвідвертіша пара вітчизняного шоу-бізу. Багатодітні батьки не соромляться роздягатися перед камерами та говорити про інтимне життя. На відвертості акторка наважується і без чоловіка, хизуючись грудьми без білизни.

Пікантне фото Сніжана Бабкіна опублікувала в інстаграмі. Перед майже 200-тисячною аудиторією шанувальників дружина співака показала зухвалий повсякденний образ, у якому ефектно засвітила великі груди.

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Провокативний образ дружини Сергія Бабкіна

35-річна акторка позувала перед камерою у приталеній спідниці довжини міді кольору хакі з екстремально глибоким розрізом посередині. Сміливий низ вона поєднала з нюдовим боді на тонких бретелях, який вигідно підкреслював її талію.

Однак підтягнуті ніжки і струнка фігура – не єдине, що привертає увагу чоловічої аудиторії на цьому фото. Під боді дружина Сергія Бабкіна не стала одягати бюстгальтер, тому засвітила соски без білизни. Провокативності образу додало відверте декольте.

Свій look Сніжана Бабкіна показала повністю, завдяки ракурсу згори. Вбрання вона поєднала з білими кросівками, а волосся зібрала у хвіст, додавши до зачіски жовті гумки. Завершили аутфіт численні прикраси на шиї та на руках.



Дружина Сергія Бабкіна / Фото Instagram / @snezhana_babkina