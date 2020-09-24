Кохана успішного мультиартиста Монатіка Ірина Демічева разом з зірковими колегами і друзями чоловіка відпочивала в Туреччині. На курорті вона похизувалась пишними формами в купальнику на тлі фантастичних пейзажів.

Понад тиждень тому Монатік з дружиною, двома синами і друзями вирушив у відпустку після плідного літнього сезону. Зіркова сім'я у мережі показує, як триває їхній відпочинок, а кохана артиста влаштовує пікантні фотосесії в купальнику. Звабливі кадри вона публікує в інстаграм-профілі.

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Муза і натхнення Монатіка Ірина Демічева позувала перед камерою у суцільному купальнику смарагдового кольору з відкритою спиною та масивним ланцюгом замість бретелей. Обтисле пляжне вбрання підкреслювало пишні апетитні форми жінки. Попри те, що дружина співака не може похизуватись модельним тілом, її фігура виглядає дуже жіночно та сексуально.

У спекотний день під час прогулянки яхтою вона одягла стильний капелюшок від українського дизайнера зі світовим ім'ям Руслана Багінського, адже є справжньою фанаткою його аксесуарів. Позувала дружина Монатіка в сонцезахисних окулярах або ж прикривши обличчя без макіяжу капелюхом.

"Наш відпочинок завершується. Ми щасливі, що все ж вдалось ненадовго вирватися на море з сім'єю і друзями. Ми перезавантажились і готові приступати до улюбленої роботи", – написала Ірина Демічева.

Сексуальні фото дружини Монатіка в купальнику



Дружина Монатіка в купальнику / Фото Instagram / @irinamonatik



Дружина Монатіка в купальнику / Фото Instagram / @irinamonatik