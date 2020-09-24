Любимая успешного мультиартиста Монатика Ирина Демичева вместе со звездными коллегами и друзьями мужа отдыхала в Турции. На курорте она похвасталась пышными формами в купальнике на фоне фантастических пейзажей.

Более недели назад Монатик с женой, двумя сыновьями и друзьями отправился в отпуск после плодотворного летнего сезона. Звездная семья в сети показывает, как продолжается их отдых, а любимая артиста устраивает пикантные фотосессии в купальнике. Обольстительные кадры она публикует в инстаграм-профиле.

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Муза и вдохновение Монатика Ирина Демичева позировала перед камерой в сплошном купальнике изумрудного цвета с открытой спиной и массивной цепью вместо бретелей. Обтягивающее пляжное одеяние подчеркивало пышные аппетитные формы женщины. Несмотря на то, что жена певца не может похвастаться модельным телом, ее фигура выглядит очень женственно и сексуально.

В жаркий день во время прогулки на яхте она надела стильную шляпку от украинского дизайнера с мировым именем Руслана Багинского, ведь является настоящей фанаткой его аксессуаров. Позировала жена Монатика в солнцезащитных очках или же прикрыв лицо без макияжа шляпой.

"Наш отдых завершается. Мы счастливы, что все же удалось ненадолго вырваться на море с семьей и друзьями. Мы перезагрузились и готовы приступать к любимой работе", – написала Ирина Демичева.

Сексуальные фото жены Монатика в купальнике



Жена Монатика в купальнике / Фото Instagram / @irinamonatik



Жена Монатика в купальнике / Фото Instagram / @irinamonatik