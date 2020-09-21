Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева отдыхают с семьями: фото из Турции
Украинский певец Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной отправился на отдых в Турцию. Там он встретился со своими звездными друзьями Надей Дорофеевой и Дантесом.
Популярный украинский певец Монатик опубликовал фото на своей инстаграм-странице с отдыха в Турции. Там он отдыхает с семьей после насыщенной работы над мюзиклом и другими проектами.
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Супруги на отдыхе также общаются со своими звездными друзьями. Вместе они собрались на прогулку на морской яхте. Так, Монатик на фотографии с женой и коллегой Надей Дорофеевой с мужем Дантесом. Все они позируют в купальниках и ощущается их хорошее настроение.
В подписи к фото Монатик был немногословен, а лишь оставил хэштег #Крила відкрили и ГайДа за мріями, а также эмоджи в виде авокадо.
Поклонники положительно оценили совместную фотографию звездных пар: "Лучшие", "Какие же вы все крутые", "Желанная команда". Однако подписчики заметили, что Монатик держит в руке сигарету и отметили, что артисту не стоит курить: "Дмитрий курит? Не подходит", "Неприемлемый жест".
Дмитрий Монатик с женой и друзьями / Instagram / @monatik_official