Украинский певец Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной отправился на отдых в Турцию. Там он встретился со своими звездными друзьями Надей Дорофеевой и Дантесом.

Популярный украинский певец Монатик опубликовал фото на своей инстаграм-странице с отдыха в Турции. Там он отдыхает с семьей после насыщенной работы над мюзиклом и другими проектами.

К слову Только любовь: Монатик поделился романтической фотографией с женой

Супруги на отдыхе также общаются со своими звездными друзьями. Вместе они собрались на прогулку на морской яхте. Так, Монатик на фотографии с женой и коллегой Надей Дорофеевой с мужем Дантесом. Все они позируют в купальниках и ощущается их хорошее настроение.

В подписи к фото Монатик был немногословен, а лишь оставил хэштег #Крила відкрили и ГайДа за мріями, а также эмоджи в виде авокадо.

Поклонники положительно оценили совместную фотографию звездных пар: "Лучшие", "Какие же вы все крутые", "Желанная команда". Однако подписчики заметили, что Монатик держит в руке сигарету и отметили, что артисту не стоит курить: "Дмитрий курит? Не подходит", "Неприемлемый жест".



Дмитрий Монатик с женой и друзьями / Instagram / @monatik_official