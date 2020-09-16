Украинский мультиартист Монатик вместе с женой Ириной отправились в долгожданный отпуск. Звездные супруги отправились в Турцию и уже успели организовать романтический вечер.

Народный любимец поделился совместным фото на личной инстаграм-странице. Он показал момент с отдыха, которого супруги ждали уже давно.

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Куда Монатик отправился в отпуск?

Поскольку летом исполнитель активно работал, то времени на отдыхе не оставалось. Он уделял много усилий творчеству и новым проектам и в отпуск отправился тогда, когда большинство его коллег уже успели понежиться на солнышке.

Для отпуска влюбленные выбрали турецкий город Кемер, на Средиземном море. Именно там пара уже сделала первое фото, которым поделилась с многомиллионной аудиторией поклонников.

Фото Монатика с любимой

В профиле Дмитрия Монатика появилось милое фото, где он позировал вместе с любимой на фоне специально обустроенной фотозоны с растениями.

"Только любовь", – подписал снимок артист.



Дмитрий и Ирина Монатики / Instagram / @monatik_official

Любимая Монатика Ирина тоже поделилась таким кадром на личной странице в инстаграме. Она отметила, что впервые за долгое время отправилась в отпуск с мужем. Такая перезагрузка необходима паре после насыщенного рабочего периода.