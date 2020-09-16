Український мультиартист Монатік разом із дружиною Іриною вирушили у довгоочікувану відпустку. Зіркове подружжя відправилося до Туреччини і вже встигло організувати романтичний вечір.

Народний улюбленець поділився спільним фото на особистій інстаграм-сторінці. Він показав момент із відпочинку, на який подружжя чекало вже давно.

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Куди Монатік відправився у відпустку?

Оскільки влітку виконавець активно працював, то часу на відпочинку не залишалося. Він приділяв багато зусиль творчості та новим проєктам і у відпустку відправився тоді, коли більшість його колег вже встигли поніжитися на сонечку.

Для відпустки закохані обрали турецьке місто Кемер, що у Середземному морі. Саме там пара вже зробила перше фото, яким поділилася з багатомільйонною аудиторією прихильників.

Фото Монатіка з коханою

У профілі Дмитра Монатіка з'явилося миле фото, де він позував разом із коханою на тлі спеціально облаштованої фотозони з рослинами.

"Тільки кохання", – підписав знімок артист.



Дмитро та Ірина Монатіки / Instagram / @monatik_official

Кохана Монатіка Ірина також поділилася таким кадром на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що вперше за довгий час вирушила у відпустку з чоловіком. Таке перезавантаження необхідне парі після насиченого робочого періоду.