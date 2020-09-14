Украинский мультимузыкант Монатик впервые показал лицо своих сыновей. Хотя мальчики позировали перед камерами в защитных масках, однако это не помешало увидеть, что они очень похожи на своих родителей.

Звездный отец Монатик крайне редко появлялся перед камерами вместе с сыновьями. Их лица он вообще не хотел показывать публике. Однако на днях в инстаграм-сторис он опубликовал ролики, где Платон и Даниил показали лица перед камерой. Этими видео поделилась программа "Звездный путь" на аккаунте в Инстаграме.

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Монатик впервые показал своих сыновей

Дмитрий Монатик и его жена Ирина долгое время пытались уберечь детей от пристального внимания СМИ и посторонних людей. Они редко публиковали совместные фото, а если кадры и появлялись в сети, то на них трудно было разглядеть лица. И, наконец, звездные супруги решилось показать сыновей публике.

В личном профиле артист запостил видео, где дети стоят в масках, а отец ласково называет их "ниндзями". Хотя лица мальчиков не были хорошо видны, однако это не помешало увидеть, что они очень похожи на отца. Милые ролики не остались без внимания публики и быстро разлетелись по сети.

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Что известно о детях Монатика?

Исполнитель впервые стал отцом в 2015 году. Тогда его жена Ирина родила первенца Даниила. Уже через год супруги во-второй раз почувствовали радость потомства. Тогда появился их второй сын Платон. Пять лет семья скрывала детей от посторонних глаз. Только в январе этого года певец опубликовал миловидное фото, где предстал с новорожденным Платоном.